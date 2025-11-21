Скидки
Кэхилл: не думаю, что Синнер и Алькарас относятся друг к другу иначе, чем к остальным

Кэхилл: не думаю, что Синнер и Алькарас относятся друг к другу иначе, чем к остальным
Комментарии

Даррен Кэхилл, тренер четырёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема», второй ракетки мира итальянца Янника Синнера, высказался о взаимоотношениях его подопечного с шестикратным победителем мэйджоров лидером мирового рейтинга испанцем Карлосом Алькарасом.

«Оба этих парня просто невероятны в том, что они делают, и в том, как они себя ведут. Они оба невероятно конкурентоспособны, но также показывают, что можно существовать в одном пространстве, сохраняя огромное дружеское уважение друг к другу. Не думаю, что они относятся друг к другу иначе, чем ко всем остальным, и это тоже важно», — приводит слова Кэхилла Tennis.com.

