Теннис

Флавио Коболли — Зизу Бергс, результат матча 21 ноября 2025, счет 2:1, 1/2 финала Кубка Дэвиса

Коболли обыграл Бергса и вывел сборную Италии в финал Кубка Дэвиса — 2025


22-я ракетка мира Флавио Коболли одержал победу над Зизу Бергсом (43-й номер рейтинга) в рамках полуфинального матча Кубка Дэвиса – 2025 между сборными Италии и Бельгии. Коболли выиграл встречу со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 7:5 (17:15) и принёс итальянской сборной второе очко в матче (2-0), выведя её в финал турнира.

Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/2 финала
21 ноября 2025, пятница. 20:15 МСК
Флавио Коболли
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 5 7 17
3 		7 7 6 15
         
Зизу Бергс
Бельгия
Зизу Бергс
З. Бергс

Теннисисты провели на корте 3 часа 6 минут. За время матча Коболли выполнил 10 подач навылет, не допустив при этом ни одной двойной ошибки, а также смог реализовать один брейк-пойнт из трёх. Зизу Бергс сделал в игре пять эйсов, допустил три двойные ошибки и не реализовал ни одного из пяти брейк-пойнтов за матч.

В финале Кубка Дэвиса – 2025 сборная Италии сыграет с победителем матча между Германией и Испанией.

Сетка Кубка Дэвиса - 2025
Календарь Кубка Дэвиса - 2025
