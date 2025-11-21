Диана Шнайдер встретилась с Артёмом Дзюбой после победного для «Акрона» матча РПЛ

21-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер встретилась с нападающим Артёмом Дзюбой после матча 16-го тура Мир РПЛ между «Акроном» и «Сочи». Матч проходил на стадионе «Солидарность Самара Арена» и завершился со счётом 3:2 в пользу «Акрона».

Фото: Из личного архива Дзюбы

«Приятно познакомиться», — написал Дзюба на личной странице в социальных сетях.

«Обратно в Москву с победой в кармане», — ответила Шнайдер.

Диана Шнайдер родилась в Жигулёвске (Самарская область). Недавно она приняла участие в представлении комплекта формы «Акрона», в которой тольяттинский клуб вышел на поле во встрече с «Сочи».

В матче с «Сочи» 37-летний Артём Дзюба вышел на поле на 57-й минуте при счёте 2:0 в пользу соперника. На 65-й минуте Дзюба ассистировал полузащитнику Дмитрию Пестрякову. На 80-й минуте нападающий сделал результативную передачу на защитника Марата Бокоева.