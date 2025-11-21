Скидки
Италия без Синнера в третий раз подряд вышла в финал Кубка Дэвиса

Комментарии

Мужская сборная Италии по теннису вышла в финал командного турнира Кубок Дэвиса в третий раз подряд. Сегодня, 21 ноября, итальянцы обыграли команду Бельгии со счётом 2-0.

Маттео Берреттини победил Рафаэля Коллиньона со счётом 6:3, 6:4. Флавио Коболли сломил сопротивление Зизу Бергса — 6:3, 6:7 (5:7), 7:5 (17:15).

Италия побеждала на Кубке Дэвиса в 2023 и 2024 годах. В 2023-м в финале итальянцы обыграли сборную Австралии (2-0), в 2024-м — Нидерланды (2-0). В предыдущие два сезона за Италию играл четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира Янник Синнер. В 2025 году он принял решение не играть в финальном раунде.

