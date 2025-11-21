Берреттини — о победе над Коллиньоном на КД: матч мог перевернуться в другую сторону

56-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини прокомментировал победу во встрече с бельгийцем Рафаэлем Коллиньоном в рамках полуфинального матча Кубка Дэвиса – 2025. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4.

«Я нервничал. При 3:2 во второй партии у него был брейк-поинт. Я сделал сумасшедший проходящий удар. Потом у меня было много шансов, у него они тоже были. Матч мог перевернуться в другую сторону, но я верил в свой теннис. Думал: «Даже если он сделает брейк, у меня всё равно будет шанс выиграть. Нужно продолжать бороться. Матч будет длинным и для меня, и для него».

Всегда повторяю себе: «Верь в свой теннис». Долго я играл лучше него. Просто нужно продолжать — и хорошие моменты придут. К счастью, они пришли довольно быстро, я выиграл матч», – сказал Берреттини на пресс-конференции после встречи.