Берреттини — о победе над Коллиньоном на КД: матч мог перевернуться в другую сторону

56-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини прокомментировал победу во встрече с бельгийцем Рафаэлем Коллиньоном в рамках полуфинального матча Кубка Дэвиса – 2025. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4.

Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/2 финала
21 ноября 2025, пятница. 18:20 МСК
Маттео Берреттини
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Рафаэль Коллиньон
Бельгия
Рафаэль Коллиньон
Р. Коллиньон

«Я нервничал. При 3:2 во второй партии у него был брейк-поинт. Я сделал сумасшедший проходящий удар. Потом у меня было много шансов, у него они тоже были. Матч мог перевернуться в другую сторону, но я верил в свой теннис. Думал: «Даже если он сделает брейк, у меня всё равно будет шанс выиграть. Нужно продолжать бороться. Матч будет длинным и для меня, и для него».

Всегда повторяю себе: «Верь в свой теннис». Долго я играл лучше него. Просто нужно продолжать — и хорошие моменты придут. К счастью, они пришли довольно быстро, я выиграл матч», – сказал Берреттини на пресс-конференции после встречи.

