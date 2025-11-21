Музетти: Синнер — это Джокович 2.0. Алькарас талантливее, но может быть менее эффективен

Восьмая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти высказался о силе лидера мирового рейтинга испанца Карлоса Алькараса и второй ракетки мира итальянца Янника Синнера.

«В этом году я добился определённого прогресса, приблизившись к ним. Но сейчас Янник и Карлос на шаг впереди остальных. Они этого заслуживают и каждый раз демонстрируют свою силу.

Синнер — это Джокович 2.0, более современный, он бьёт сильнее, агрессивнее. Алькарас талантливее и артистичнее, его взлёты и падения как артиста ценятся. Он может играть в невероятный теннис, однако может быть менее эффективным, чем Янник, который с утра до вечера просто каток.

Для Синнера практически невозможно проиграть сопернику ниже себя по уровню. Но с Алькарасом это случается, как мы видели в Париже в матче с Кэмероном Норри», — приводит слова Музетти Tennis World Italia.