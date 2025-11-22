Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Любичич — о сравнении Алькараса с Федерером: слишком рано говорить об этом

Любичич — о сравнении Алькараса с Федерером: слишком рано говорить об этом
Аудио-версия:
Комментарии

Полуфиналист одного турнира «Большого шлема» и победитель 10 турниров ATP хорватский теннисист Иван Любичич поделился мнением о том, есть ли схожие черты между испанцем Карлосом Алькарасом и 20-ти кратным победителем турниров «Большого шлема» швейцарцем Роджером Федерером.

«Если говорить о теннисе… возможно. Да. Но с точки зрения личности и характера они совершенно разные, и отделить одно от другого нельзя. Сейчас Карлос — самый креативный игрок тура, он вызывает наибольший энтузиазм на корте. Но всё же, думаю, говорить об этом слишком рано (улыбается). Да, он вызывает особые эмоции у болельщиков, у людей, которые любят теннис. Он приносит что-то иное. Был период лет пять–десять назад, когда мы боялись, что все игроки становятся одинаковыми. И вот он — человек, который вернул игре другой угол, другое измерение. Это потрясающе», – приводит слова Любичича Punto De Break.

Материалы по теме
Алькарас и Синнер выиграли друг у друга по 1651 мячу. Как они к этому пришли
Алькарас и Синнер выиграли друг у друга по 1651 мячу. Как они к этому пришли
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android