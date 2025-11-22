Любичич — о сравнении Алькараса с Федерером: слишком рано говорить об этом

Полуфиналист одного турнира «Большого шлема» и победитель 10 турниров ATP хорватский теннисист Иван Любичич поделился мнением о том, есть ли схожие черты между испанцем Карлосом Алькарасом и 20-ти кратным победителем турниров «Большого шлема» швейцарцем Роджером Федерером.

«Если говорить о теннисе… возможно. Да. Но с точки зрения личности и характера они совершенно разные, и отделить одно от другого нельзя. Сейчас Карлос — самый креативный игрок тура, он вызывает наибольший энтузиазм на корте. Но всё же, думаю, говорить об этом слишком рано (улыбается). Да, он вызывает особые эмоции у болельщиков, у людей, которые любят теннис. Он приносит что-то иное. Был период лет пять–десять назад, когда мы боялись, что все игроки становятся одинаковыми. И вот он — человек, который вернул игре другой угол, другое измерение. Это потрясающе», – приводит слова Любичича Punto De Break.