«Год, полный успехов». Тренер Синнера подвёл итоги сезона-2025

Симоне Ваньоцци, тренер четырёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема», второй ракетки мира итальянца Янника Синнера подвёл итоги сезона-2025.

«Год, полный успехов, одновременно и непростой, с трудными моментами… Когда разницу делают те самые маленькие, иногда незаметные детали. Правда в том, что в самые сложные моменты эта команда становится ещё сплочённее. Каждый старается вложить частичку себя, чтобы выйти из них ещё сильнее, движимый одержимостью невозможным совершенством.

Браво, Янник, он первый, кто никогда не хочет довольствоваться достигнутым, а стремится становиться лучше. Великий спортсмен и великий человек.

Спасибо, Янник, спасибо всей команде», – написал Ваньоцци в своём аккаунте в одной из социальных сетей.

В сезоне-2025 Янник Синнер одержал победу на двух турнирах «Большого шлема» (Australian Open и Уимблдон), стал чемпионом Итогового турнира АТР, а также завоевал титулы на турнирах в Вене и Пекине.