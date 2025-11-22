Скидки
«Считают, что я продаю матчи». Музетти объяснил, почему закрыл комментарии в соцсетях

Восьмая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти рассказал о своём отношении к негативным сообщениям в социальных сетях, отметив, что закрыл доступ к комментариям под постами.

«Понимаю, что в теннисе, как и в жизни, угодить невозможно, но когда это приводит к оскорблениям, не вижу в этом смысла, особенно если они направлены на мою девушку. Именно поэтому я ограничил комментарии людей, на которых не подписан. Больше не хочу испытывать эти чувства, когда меня оскорбляют, потому что многие заходят слишком далеко, особенно из-за ставок, так как считают, что я продаю матчи», — приводит слова Музетти Eurosport.it.

