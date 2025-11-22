Юбэнкс рассказал, почему принял решение завершить карьеру в 29 лет

266-я ракетка мира американский теннисист Кристофер Юбэнкс рассказал, как пришёл к осознанию того, что готов завершить карьеру в 29 лет.

«Дошёл до момента, когда спросил себя: «Я играю просто ради того, чтобы играть? Играю ради денег? Играю, так как люди вокруг меня этого ожидают? Или я всё ещё к чему-то стремлюсь?» И я понял, что больше ни за чем не гонюсь. Не чувствовал, что двигаюсь к какой-то цели.

Когда на Олимпиаде повредил запястье и почти пять недель не мог ударить по мячу, мой мозг переключился в режим телевидения. Не скучал по теннису. Каким бы замечательным ни был для меня теннис, я по нему не скучал. Раньше когда спрашивал себя, хочу ли продолжать, всегда находил какую-то причину идти дальше. В этот раз не смог найти ни одной причины», – приводит слова Юбэнкса Tennis World USA.

Юбэнкс дебютировал в АТР-туре в 2015 году. За карьеру теннисист выиграл титул на турнире категории ATP-250 в Мальорке, а также выходил в четвертьфинал Уимблдона. В 2023 году он вошёл в топ-30 рейтинга, заняв 29-ю строчку. На его счету одна победа над игроком топ-10 (над греком Стефаносом Циципасом в 2023 году).