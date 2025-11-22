«Клянусь, не делал намеренно». Коболли — об отыгранных семи матчболах на Кубке Дэвиса

22-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли прокомментировал драматичную победу над бельгийцем Зизу Бергсом в полуфинале Кубка Дэвиса — 2025 в Болонье (Италия). Коболли выиграл со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 7:5 (17:15), по ходу матча отыграв семь матчболов. Сам итальянец закрыл матч с восьмого матчбола.

«Сегодня должен быть честен: я немного рискнул. Это мой идеальный матч. Всегда хотел дойти до третьего сета, но теперь клянусь, что не делал этого намеренно. Я осуществил свою самую большую мечту, спасибо всем. Мы — команда из пяти человек, которые выкладываются по полной», — приводит слова Коболли Eurosport.it.