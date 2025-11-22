Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кубок Дэвиса — 2025: расписание игрового дня 22 ноября

Кубок Дэвиса — 2025: расписание игрового дня 22 ноября
Комментарии

Сегодня, 22 ноября, в итальянской Болонье продолжается финальная стадия Кубка Дэвиса — 2025. В рамках игрового дня пройдут полуфинальные поединки между сборными Испании и Германии.

Теннис. Кубок Дэвиса — 2025. 1/2 финала. Расписание 22 ноября (время московское):

  • 14:00 — Пабло Карреньо-Буста (Испания) – Ян-Леннард Штруфф (Германия).
  • 15:30 — Хауме Мунар (Испания) — Александр Зверев (Германия).

В случае равного счёта после двух матчей в одиночном разряде будет сыгран решающий матч в парном разряде.
Ранее в финал Кубка Дэвиса – 2025 вышли теннисисты Италии, которые обыграли в 1/2 финала Бельгию (2-0). Сборная Италии является действующим чемпионом Кубка Дэвиса. Итальянцы выигрывали титул два раза подряд — в 2023 и 2024 годах.

Сетка Кубка Дэвиса - 2025
Календарь Кубка Дэвиса - 2025
Материалы по теме
ATP объявила претендентов на первые ежегодные номинации. Кто завоюет приз «Прогресс года»?
ATP объявила претендентов на первые ежегодные номинации. Кто завоюет приз «Прогресс года»?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android