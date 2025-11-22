Кубок Дэвиса — 2025: расписание игрового дня 22 ноября

Сегодня, 22 ноября, в итальянской Болонье продолжается финальная стадия Кубка Дэвиса — 2025. В рамках игрового дня пройдут полуфинальные поединки между сборными Испании и Германии.

Теннис. Кубок Дэвиса — 2025. 1/2 финала. Расписание 22 ноября (время московское):

14:00 — Пабло Карреньо-Буста (Испания) – Ян-Леннард Штруфф (Германия).

15:30 — Хауме Мунар (Испания) — Александр Зверев (Германия).

В случае равного счёта после двух матчей в одиночном разряде будет сыгран решающий матч в парном разряде.

Ранее в финал Кубка Дэвиса – 2025 вышли теннисисты Италии, которые обыграли в 1/2 финала Бельгию (2-0). Сборная Италии является действующим чемпионом Кубка Дэвиса. Итальянцы выигрывали титул два раза подряд — в 2023 и 2024 годах.