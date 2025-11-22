Италия повторила достижение Австралии, третий раз подряд дойдя до финала Кубка Дэвиса

Сборная Италии по теннису стала первой командой с 2001 года, вышедшей в три финала Кубка Дэвиса подряд. Итальянцы повторили достижение сборной Австралии (1999-2001). Вчера, 21 ноября, в полуфинале соревнований итальянцы обыграли команду Бельгии с общим счётом 2-0.

Маттео Берреттини победил Рафаэля Коллиньона со счётом 6:3, 6:4. Флавио Коболли сломил сопротивление Зизу Бергса — 6:3, 6:7 (5:7), 7:5 (17:15).

Италия побеждала на Кубке Дэвиса в 2023 и 2024 годах. В 2023-м в финале итальянцы обыграли сборную Австралии (2-0), в 2024-м — Нидерланды (2-0). В предыдущие два сезона за Италию играл четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира Янник Синнер. В 2025 году он принял решение не играть в финальном раунде.