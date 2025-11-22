Скидки
Италия повторила достижение Австралии, третий раз подряд дойдя до финала Кубка Дэвиса

Италия повторила достижение Австралии, третий раз подряд дойдя до финала Кубка Дэвиса
Комментарии

Сборная Италии по теннису стала первой командой с 2001 года, вышедшей в три финала Кубка Дэвиса подряд. Итальянцы повторили достижение сборной Австралии (1999-2001). Вчера, 21 ноября, в полуфинале соревнований итальянцы обыграли команду Бельгии с общим счётом 2-0.

Маттео Берреттини победил Рафаэля Коллиньона со счётом 6:3, 6:4. Флавио Коболли сломил сопротивление Зизу Бергса — 6:3, 6:7 (5:7), 7:5 (17:15).

Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/2 финала
21 ноября 2025, пятница. 18:20 МСК
Маттео Берреттини
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Рафаэль Коллиньон
Бельгия
Рафаэль Коллиньон
Р. Коллиньон
Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/2 финала
21 ноября 2025, пятница. 20:15 МСК
Флавио Коболли
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 5 7 17
3 		7 7 6 15
         
Зизу Бергс
Бельгия
Зизу Бергс
З. Бергс

Италия побеждала на Кубке Дэвиса в 2023 и 2024 годах. В 2023-м в финале итальянцы обыграли сборную Австралии (2-0), в 2024-м — Нидерланды (2-0). В предыдущие два сезона за Италию играл четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира Янник Синнер. В 2025 году он принял решение не играть в финальном раунде.

