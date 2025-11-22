Италия повторила достижение Австралии, третий раз подряд дойдя до финала Кубка Дэвиса
Сборная Италии по теннису стала первой командой с 2001 года, вышедшей в три финала Кубка Дэвиса подряд. Итальянцы повторили достижение сборной Австралии (1999-2001). Вчера, 21 ноября, в полуфинале соревнований итальянцы обыграли команду Бельгии с общим счётом 2-0.
Маттео Берреттини победил Рафаэля Коллиньона со счётом 6:3, 6:4. Флавио Коболли сломил сопротивление Зизу Бергса — 6:3, 6:7 (5:7), 7:5 (17:15).
Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/2 финала
21 ноября 2025, пятница. 18:20 МСК
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
Рафаэль Коллиньон
Р. Коллиньон
Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/2 финала
21 ноября 2025, пятница. 20:15 МСК
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6 5
|7 17
|
|7 7
|6 15
Зизу Бергс
З. Бергс
Италия побеждала на Кубке Дэвиса в 2023 и 2024 годах. В 2023-м в финале итальянцы обыграли сборную Австралии (2-0), в 2024-м — Нидерланды (2-0). В предыдущие два сезона за Италию играл четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира Янник Синнер. В 2025 году он принял решение не играть в финальном раунде.
