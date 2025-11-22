Анна Калинская показала, как проводит отпуск, выложив фото с доской для сёрфинга

33-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская опубликовала на своей странице в социальных сетях новые фотографии из отпуска, который спортсменка проводит на Гавайях.

Фото: страница Калинской в социальных сетях

В сезоне-2025 Анна Калинская играла в финале турнира категории WTA-500 в Вашингтоне (США). Она потерпела поражение от канадки Лейлы Фернандес. Лучшим выступлением Анны на турнире «Большого шлема» стал выход в третий круг на US Open, где она проиграла одной из лучших теннисисток мира польке Иге Швёнтек.

В парном разряде в дуэте с румынкой Сораной Кырстей Калинская стала чемпионкой турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).