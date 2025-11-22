«Даже не знал о матчболе». Коболли — о победе над Бергсом в матче Кубка Дэвиса — 2025
22-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли поделился впечатлениями после победы в матче с бельгийцем Зизу Бергсом в полуфинале Кубка Дэвиса – 2025. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 7:6 (17:15).
Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/2 финала
21 ноября 2025, пятница. 20:15 МСК
«В конце я был счастлив. Даже не знал о матчболе. Я спросил команду: «Какой счёт в тай-брейке?», потому что не знал, не помнил.
Очень доволен этим матчем. Настоящие американские горки, но в итоге я доволен своей игрой, тем, что сделал на корте.
Думаю, у меня было отличное отношение к игре на протяжении всего матча. Я немного устал, но готов восстанавливаться в ближайшие дни», – сказал Коболли на послематчевой пресс-конференции.
В финале Кубка Дэвиса – 2025 сборная Италия сыграет с победителем матча между Германией и Испанией.
