Главная Теннис Новости

Воландри рассказал, как психолог помог сборной Италии выйти в финал Кубка Дэвиса

Воландри рассказал, как психолог помог сборной Италии выйти в финал Кубка Дэвиса
Аудио-версия:
Комментарии

Капитан сборной Италии по теннису Филиппо Воландри поделился эмоциями от выхода в финал Кубка Дэвиса. Вчера, 21 ноября, в полуфинале соревнований итальянцы обыграли команду Бельгии с общим счётом 2-0.

«Командный психолог проделал отличную работу с нами. Он попросил перестать считать со второй половины тай-брейка. Мы увидели матч двух блестящих игроков, сражающихся за свою страну. Оба проделали невероятную работу, но только один мог победить. Это то, что я сказал Флавио. Я попросил его полюбить себя больше, чем противника. Я очень горжусь Флавио, Маттео и всей командой. Поддержка была невероятной, на арене было 10 500 человек, доводивших нас до предела. Это была отличная игра, теперь пришло время восстановиться», — сказал Воландри на пресс-конференции.

Маттео Берреттини победил Рафаэля Коллиньона со счётом 6:3, 6:4. Флавио Коболли сломил сопротивление Зизу Бергса — 6:3, 6:7 (5:7), 7:5 (17:15).

