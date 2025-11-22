Скидки
«Более эмоционального момента не бывает». Бергс — о концовке матча с Коболли в КД

«Более эмоционального момента не бывает». Бергс — о концовке матча с Коболли в КД
43-я ракетка мира бельгийский теннисист Зизу Бергс поделился впечатлениями после полуфинального матча Кубка Дэвиса – 2025 в Болонье с итальянцем Флавио Коболли (3:6, 7:6 (7:5), 6:7 (15:17)).

Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/2 финала
21 ноября 2025, пятница. 20:15 МСК
Флавио Коболли
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 5 7 17
3 		7 7 6 15
         
Зизу Бергс
Бельгия
Зизу Бергс
З. Бергс

– Можешь описать, каково это — играть такой матч, при такой атмосфере, и что ты чувствовал в конце?
– Думаю, более эмоционального момента и не бывает. Это сочетание огромного удовольствия от того, что ты находишься там на корте, и огромной любви к своей команде и болельщикам, которых я слышал, а также необходимости справляться с очень сложной публикой.

Все эти факторы вместе делают матч невероятно эмоциональным. По крайней мере, я очень рад, что смог получать удовольствие от игры, – сказал Бергс на пресс-конференции после матча.

