«Более эмоционального момента не бывает». Бергс — о концовке матча с Коболли в КД

43-я ракетка мира бельгийский теннисист Зизу Бергс поделился впечатлениями после полуфинального матча Кубка Дэвиса – 2025 в Болонье с итальянцем Флавио Коболли (3:6, 7:6 (7:5), 6:7 (15:17)).

– Можешь описать, каково это — играть такой матч, при такой атмосфере, и что ты чувствовал в конце?

– Думаю, более эмоционального момента и не бывает. Это сочетание огромного удовольствия от того, что ты находишься там на корте, и огромной любви к своей команде и болельщикам, которых я слышал, а также необходимости справляться с очень сложной публикой.

Все эти факторы вместе делают матч невероятно эмоциональным. По крайней мере, я очень рад, что смог получать удовольствие от игры, – сказал Бергс на пресс-конференции после матча.