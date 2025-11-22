Скидки
«Большой доход от продаж». Кузнецова — о персональных логотипах теннисистов

Аудио-версия:
Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова высказалась о значимости персональных логотипов популярных игроков.

«Я давно задавалась вопросом, почему у Янника есть персональный логотип, а у Карлоса — нет. Но, как оказалось, лого для Алькараса уже какое-то время в разработке. Очень интересно, что у них в итоге получится! Про лого Янника я писала здесь. У Рафы и Роджера были отличные персональные символы: они точно отражали их стиль, мгновенно с ними ассоциировались и к тому же приносили большой доход от продаж.

У меня, кстати, был мерч Роджера — и как поклонник ты реально ощущаешь себя частью команды таких гениальных теннисистов. Кстати, один бренд тоже разрабатывал логотип для меня — и это было очень приятным сюрпризом», — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.

