Коболли — о дружбе с Берреттини: начал играть в теннис, глядя на его матчи

22-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли рассказал, почему по-особенному относится к товарищу по сборной Маттео Берреттини, отметив, что знает его уже на протяжении многих лет.

«Прежде всего все ребята в команде особенные для меня. У нас отличная, очень сплочённая команда. Мы стараемся работать друг на друга каждый день.

Но Маттео — особенный для меня, потому что он как брат. Он работал с моим отцом, когда был молодым, так что я знаю его с детства. Я начал играть в теннис, глядя на его матчи. Да, он очень важен для меня. Он очень помог мне во время матча с Бергсом», – сказал Коболли на пресс-конференции Кубка Дэвиса.

В финале Кубка Дэвиса – 2025 сборная Италия сыграет с победителем матча между Германией и Испанией.