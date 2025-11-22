Скидки
Теннис

«Серена Уильямс, Усэйн Болт, US Open». Осака приняла участие в блиц-опросе

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» японская теннисистка Наоми Осака приняла участие в блиц-опросе одного из спортивных каналов.

– Кто самый сложный из соперников?
– Серена Уильямс. Думаю, тут не нужно ничего объяснять.

– Кто был твоим лучшим партнёром в парном разряде?
– Хочется сказать Ник Кирьос, потому что мы играли микст на US Open в этом году.

– Какой твой любимый титул?
– Либо мой первый US Open, либо титул во Франции. Не «Ролан Гаррос», а турнир в Сен-Мало, потому что это мой первый титул после беременности.

– Какой лучший матч ты когда-либо сыграла?
– Есть как минимум один каждый год, но самый последний — на «Ролан Гаррос» – 2024 против Иги.

– Твой любимый турнир в календаре?
– US Open.

– Назови знаменитость, с которой ты бы хотела сыграть в паре.
– Честно, у меня пусто в голове, потому что я человек, которому нравится играть с хорошими игроками, а я предполагаю, что знаменитости обычно не очень хорошо играют в теннис. Ладно, пусть будет Усэйн Болт.

– Кто является величайшим игроком всех времён?
– Серена Уильямс, – сказала Осака в видео, размещённом в аккаунте TNT Sport в TikTok.

