«Серена Уильямс, Усэйн Болт, US Open». Осака приняла участие в блиц-опросе

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» японская теннисистка Наоми Осака приняла участие в блиц-опросе одного из спортивных каналов.

– Кто самый сложный из соперников?

– Серена Уильямс. Думаю, тут не нужно ничего объяснять.

– Кто был твоим лучшим партнёром в парном разряде?

– Хочется сказать Ник Кирьос, потому что мы играли микст на US Open в этом году.

– Какой твой любимый титул?

– Либо мой первый US Open, либо титул во Франции. Не «Ролан Гаррос», а турнир в Сен-Мало, потому что это мой первый титул после беременности.

– Какой лучший матч ты когда-либо сыграла?

– Есть как минимум один каждый год, но самый последний — на «Ролан Гаррос» – 2024 против Иги.

– Твой любимый турнир в календаре?

– US Open.

– Назови знаменитость, с которой ты бы хотела сыграть в паре.

– Честно, у меня пусто в голове, потому что я человек, которому нравится играть с хорошими игроками, а я предполагаю, что знаменитости обычно не очень хорошо играют в теннис. Ладно, пусть будет Усэйн Болт.

– Кто является величайшим игроком всех времён?

– Серена Уильямс, – сказала Осака в видео, размещённом в аккаунте TNT Sport в TikTok.