«Я допустил много ошибок». Тим рассказал, почему решил завершить карьеру

Чемпион US Open — 2020, экс третья ракетка мира австриец Доминик Тим рассказал, почему принял решение завершить профессиональную карьеру в 2024 году в возрасте 30 лет.

«Травма не возникла неожиданно. Мне было почти 28 лет, и я нагружал своё запястье с 10–11 лет, то есть почти 17 лет. Оно прошло через многое.

Поэтому не такое уж удивление, что эта травма произошла. Более того, это крайне типичная травма для теннисиста. Думаю, что её перенесли больше людей, чем тех, кто никогда с ней не сталкивался. Но для меня это всё равно была первая серьёзная травма. Самый долгий перерыв, который у меня был раньше — три недели из-за небольшого вывиха лодыжки, и даже это казалось серьёзным изменением.

Я допустил много ошибок. Я начал снова слишком рано, не дав телу времени, чтобы восстановиться, чтобы регенерировать запястье, что, конечно, было связано с отсутствием опыта в обращении с травмами. Как конкурентный спортсмен ты очень точно чувствуешь своё тело и сразу понимаешь, когда произошло что-то серьёзное, и именно так было в тот момент, когда произошла травма запястья.

Сразу я подумал: «О, это будет долгая история». Запястье такое чувствительное, и с моим стилем игры, особенно с форхендом, оно было важнее, чем, думаю, для многих других игроков. Там так много мелких нервов, и это, в конце концов, последняя точка контакта между телом и ракеткой. Это было очень тяжело тогда, очень трудный опыт», – приводит слова Тима The tennis Gazzette.