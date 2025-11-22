«Только вперёд, брат». Хачанов поддержал Царукяна перед боем с Хукером

18-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов поддержал второго номера рейтинга UFC в лёгком весе армянского бойца Армана Царукяна перед боем с Дэном Хукером из Новой Зеландии в рамках главного события турнира UFC Fight Night 265.

«Только вперёд, брат», — написал Хачанов на своей странице в социальных сетях.

Арману Царукяну 29 лет. Россиянин дебютировал в североамериканской организации в 2019 году. В последнем поединке, который состоялся 13 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC 300, он сразился с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе бразильцем Чарльзом Оливейрой. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Армана раздельным решением судей.