Фёдор Смолов и Андрей Рублёв сыграли в падел

Российский футболист Фёдор Смолов сыграл в падел с 16-й ракеткой мира теннисистом Андреем Рублёвым. Спортсмен опубликовал совместное фото на своей странице в социальных сетях. Также на фото запечатлён Евгений Донской.

Фото: страница смолова в социальных сетях

«Это была не случайная встреча. Сыграли с Андреем в падел, а после я ещё и на футболе подвигался», — написал Смолов на своей странице в социальных сетях.

Смолов ранее посетил в Италии Итоговый турнир ATP. Российские теннисисты, включая Рублёва, не приняли в нём участия, так как не смогли отобраться по итогам сезона. Фёдор Смолов покинул «Краснодар» летом 2025 года. Контракт нападающего с «быками» истёк 30 июня. Ранее футболист выступал за «Динамо», «Локомотив», «Сельту», «Урал», «Анжи» и «Фейеноорд».