Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Фёдор Смолов и Андрей Рублёв сыграли в падел

Фёдор Смолов и Андрей Рублёв сыграли в падел
Комментарии

Российский футболист Фёдор Смолов сыграл в падел с 16-й ракеткой мира теннисистом Андреем Рублёвым. Спортсмен опубликовал совместное фото на своей странице в социальных сетях. Также на фото запечатлён Евгений Донской.

Фото: страница смолова в социальных сетях

«Это была не случайная встреча. Сыграли с Андреем в падел, а после я ещё и на футболе подвигался», — написал Смолов на своей странице в социальных сетях.

Смолов ранее посетил в Италии Итоговый турнир ATP. Российские теннисисты, включая Рублёва, не приняли в нём участия, так как не смогли отобраться по итогам сезона. Фёдор Смолов покинул «Краснодар» летом 2025 года. Контракт нападающего с «быками» истёк 30 июня. Ранее футболист выступал за «Динамо», «Локомотив», «Сельту», «Урал», «Анжи» и «Фейеноорд».

Материалы по теме
«Смотрите, какую машину поймал в Москве». Смолов встретился с Андреем Рублёвым
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android