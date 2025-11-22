«Всегда восхищалась Ренне». Кузнецова отреагировала на поддержку со стороны Стаббс

Двукратная чемпионка мэйджоров россиянка Светлана Кузнецова отреагировала на слова четырёхкратной победительницы турниров «Большого шлема» в парном разряде Ренне Стаббс, которая заявила, что Светлана заслуживает попасть в Зал теннисной славы с первого раза.

«Я всегда восхищалась Ренне за её смелость и честность. Благодарю за вашу поддержку! Я так тронута, что меня помнят и номинируют. Огромное спасибо всем, кто обрадовался моей номинации и кто за меня проголосовал! Я бесконечно благодарна и ценю каждый ваш голос!» — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.

Ранее стало известно, что Роджер Федерер будет введён в Зал славы тенниса в 2026 году. В голосовании он обошёл чемпиона US Open — 2009 аргентинца Хуан-Мартина дель Потро и Светлану Кузнецову.