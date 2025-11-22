Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Всегда восхищалась Ренне». Кузнецова отреагировала на поддержку со стороны Стаббс

«Всегда восхищалась Ренне». Кузнецова отреагировала на поддержку со стороны Стаббс
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратная чемпионка мэйджоров россиянка Светлана Кузнецова отреагировала на слова четырёхкратной победительницы турниров «Большого шлема» в парном разряде Ренне Стаббс, которая заявила, что Светлана заслуживает попасть в Зал теннисной славы с первого раза.

«Я всегда восхищалась Ренне за её смелость и честность. Благодарю за вашу поддержку! Я так тронута, что меня помнят и номинируют. Огромное спасибо всем, кто обрадовался моей номинации и кто за меня проголосовал! Я бесконечно благодарна и ценю каждый ваш голос!» — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.

Ранее стало известно, что Роджер Федерер будет введён в Зал славы тенниса в 2026 году. В голосовании он обошёл чемпиона US Open — 2009 аргентинца Хуан-Мартина дель Потро и Светлану Кузнецову.

Материалы по теме
«Большой доход от продаж». Кузнецова — о персональных логотипах теннисистов
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android