Карреньо-Буста принёс первое очко сборной Испании в 1/2 финала Кубка Дэвиса с Германией

89-я ракетка мира Пабло Карреньо-Буста принёс первое очко сборной Испании в матче с Германией, одержав победу над Ян-Леннардом Штруффом в полуфинальном матче Кубка Дэвиса – 2025. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6 (8:6).

Теннисисты провели на корте 1 час 46 минут. За время матча Карреньо-Буста выполнил четыре подачи навылет, не допустив при этом ни одной двойной ошибки, а также смог реализовать два брейк-пойнта из пяти. Ян-Леннард Штруфф сделал в игре девять эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх.

Во второй одиночной встрече сыграют третья ракетка мира Александр Зверев и Хауме Мунар (36-й номер рейтинга).