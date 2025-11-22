Карреньо-Буста принёс первое очко сборной Испании в 1/2 финала Кубка Дэвиса с Германией
Поделиться
89-я ракетка мира Пабло Карреньо-Буста принёс первое очко сборной Испании в матче с Германией, одержав победу над Ян-Леннардом Штруффом в полуфинальном матче Кубка Дэвиса – 2025. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6 (8:6).
Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/2 финала
22 ноября 2025, суббота. 14:20 МСК
Пабло Карреньо-Буста
П. Карреньо-Буста
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 8
|
|6 6
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
Теннисисты провели на корте 1 час 46 минут. За время матча Карреньо-Буста выполнил четыре подачи навылет, не допустив при этом ни одной двойной ошибки, а также смог реализовать два брейк-пойнта из пяти. Ян-Леннард Штруфф сделал в игре девять эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх.
Во второй одиночной встрече сыграют третья ракетка мира Александр Зверев и Хауме Мунар (36-й номер рейтинга).
Материалы по теме
Комментарии
- 22 ноября 2025
-
17:15
-
16:54
-
16:05
-
15:32
-
15:12
-
14:22
-
12:58
-
11:29
-
10:40
-
10:22
-
10:11
-
09:52
-
09:42
-
09:33
-
09:30
-
09:26
-
09:21
-
00:53
-
00:47
-
00:45
-
00:36
-
00:35
-
00:10
- 21 ноября 2025
-
23:55
-
23:40
-
23:33
-
23:21
-
23:00
-
20:33
-
19:53
-
19:30
-
18:45
-
18:27
-
18:24
-
17:56