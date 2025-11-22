Скидки
Пабло Карреньо-Буста — Ян-Леннард Штруфф результат матча 22 ноября 2025, счет 2:0, 1/2 финала Кубка Дэвиса

Карреньо-Буста принёс первое очко сборной Испании в 1/2 финала Кубка Дэвиса с Германией
Комментарии

89-я ракетка мира Пабло Карреньо-Буста принёс первое очко сборной Испании в матче с Германией, одержав победу над Ян-Леннардом Штруффом в полуфинальном матче Кубка Дэвиса – 2025. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6 (8:6).

Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/2 финала
22 ноября 2025, суббота. 14:20 МСК
Пабло Карреньо-Буста
Испания
Пабло Карреньо-Буста
П. Карреньо-Буста
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 8
4 		6 6
         
Ян-Леннард Штруфф
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф

Теннисисты провели на корте 1 час 46 минут. За время матча Карреньо-Буста выполнил четыре подачи навылет, не допустив при этом ни одной двойной ошибки, а также смог реализовать два брейк-пойнта из пяти. Ян-Леннард Штруфф сделал в игре девять эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх.

Во второй одиночной встрече сыграют третья ракетка мира Александр Зверев и Хауме Мунар (36-й номер рейтинга).

Сетка Кубка Дэвиса - 2025
Календарь Кубка Дэвиса - 2025
ATP объявила претендентов на первые ежегодные номинации. Кто завоюет приз «Прогресс года»?
