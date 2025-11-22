Скидки
Иснер назвал теннисиста, которого считает лучшим в сезоне-2025 после Алькараса и Синнера

Американский теннисист Джон Иснер назвал имя игрока, которого он считает лучшим в сезоне-2025 после лидеров рейтинга испанца Карлоса Алькараса и итальянца Янника Синнера.

«Я скажу, что у Новака был лучший сезон. В 38 лет он вышел в полуфиналы всех четырёх турниров «Большого шлема». Думаю, ответ — Новак, и это довольно очевидный ответ», – сказал Иснер во время записи подкаста Nothing Major.

38-летний Джокович в 2025 году вышел в полуфинал на всех турнирах серии «Большого шлема», а также одержал победу на турнирах в Женеве (Швейцария) и Афинах (Греция).

Янник Синнер в сезоне-2025 одержал победу на Australian Open и Уимблдоне, выиграл Итоговый турнир АТР и «Мастерс» в Париже, а также турниры в Вене и Пекине. Карлос Алькарас завоевал титулы на «Ролан Гаррос», US Open, «Мастерсах» в Цинциннати, Монте-Карло и Риме, а также на турнирах в Токио, Лондоне и Роттердаме.

