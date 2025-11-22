Елена Рыбакина снялась с Мировой теннисной лиги в Индии, её заменит Свитолина

Чемпионка Уимблдона-2022, пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина и 40-я ракетка мира из Франции Артюр Фис отказались от участия в Мировой теннисной лиге — 2025 (WTL). Турнир стартует 17 декабря в Бангалоре (Индия) и пройдёт до 20 декабря.

Рыбакину заменит 14-я ракетка мира украинка Элина Свитолина. Вместо Фиса сыграет 23-й номер рейтинга ATP канадец Денис Шаповалов.

Помимо Свитолиной и Шаповалова, в турнире в 2025 году также примут участие россиянин Даниил Медведев, австралиец Ник Кирьос, испанка Паула Бадоса, француз Гаэль Монфис, полька Магда Линетт, украинка Марта Костюк и представители Индии Рохан Бопанна и Сумит Нагал.