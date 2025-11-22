Борис Беккер стал отцом в пятый раз в 58 лет

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер стал отцом в пятый раз. Об этом он сообщил на личной странице в социальных сетях, опубликовав фотографию с тремя руками.

Фото: Из личного архива Беккера

«Добро пожаловать в мир», — подписал пост Беккер.

У Беккера и его жены Лилиан де Карвальо Монтейро родилась дочка 21 ноября. Девочку назвали Зоэ Виттория.

Борису Беккеру 58 лет, Лилиан де Карвальо Монтейро младше на 22 года. Ей 36 лет. Пара поженилась в 2024 году, свадьба прошла в сентябре в итальянском Портофино. У Бориса Беккера уже есть четверо детей от трёх женщин. Брак с Монтейро стал для него третьим.