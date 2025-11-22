Скидки
Хауме Мунар — Александр Зверев, результат матча 22 ноября 2025, счет 0:2, 1/2 финала Кубка Дэвиса

Александр Зверев сравнял счёт в полуфинале Кубка Дэвиса — 2025 с Испанией
Комментарии

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев выиграл матч одиночного разряда в рамках полуфинальной встречи Кубка Дэвиса между Германией и Испанией. Он обыграл Хауме Мунара (36-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:2), 7:6 (7:5).

Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/2 финала
22 ноября 2025, суббота. 16:30 МСК
Хауме Мунар
Испания
Хауме Мунар
Х. Мунар
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 2 		6 5
7 7 		7 7
         
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Матч продолжался 2 часа 2 минуты. За это время Зверев выполнил 13 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. На счету Мунара девять эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

Ранее Пабло Карреньо-Буста обыграл Яна-Леннарда Штруффа. Финалист определится в парном матче, который начнётся в ближайшее время.

Комментарии
