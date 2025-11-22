Александр Зверев сравнял счёт в полуфинале Кубка Дэвиса — 2025 с Испанией

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев выиграл матч одиночного разряда в рамках полуфинальной встречи Кубка Дэвиса между Германией и Испанией. Он обыграл Хауме Мунара (36-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:2), 7:6 (7:5).

Матч продолжался 2 часа 2 минуты. За это время Зверев выполнил 13 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. На счету Мунара девять эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

Ранее Пабло Карреньо-Буста обыграл Яна-Леннарда Штруффа. Финалист определится в парном матче, который начнётся в ближайшее время.