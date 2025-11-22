Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Чувствую себя виноватым». Алькарас — о выступлении с Надалем на Олимпиаде

«Чувствую себя виноватым». Алькарас — о выступлении с Надалем на Олимпиаде
Комментарии

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вспомнил своё выступление на Олимпиаде-2024 в Париже (Франция). В одиночном разряде он завоевал серебро, в парном в дуэте с Рафаэлем Надалем проиграл в четвертьфинале.

«Это было очень тяжело и одновременно грустно. Я выложился по полной в одиночном разряде, ещё играл и в паре с Рафой. Я чувствую себя виноватым в том, что не смог поднажать и побороться за медаль. Это был очень тяжёлый момент.

Поражение в парном матче с Рафой на Олимпиаде в Париже было для меня тяжелее, чем наше поражение в Кубке Дэвиса в Малаге. После матча в Париже я был очень подавлен», — приводит слова Алькараса Tennis World USA.

Материалы по теме
Иснер назвал теннисиста, которого считает лучшим в сезоне-2025 после Алькараса и Синнера
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android