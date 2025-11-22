«Чувствую себя виноватым». Алькарас — о выступлении с Надалем на Олимпиаде

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вспомнил своё выступление на Олимпиаде-2024 в Париже (Франция). В одиночном разряде он завоевал серебро, в парном в дуэте с Рафаэлем Надалем проиграл в четвертьфинале.

«Это было очень тяжело и одновременно грустно. Я выложился по полной в одиночном разряде, ещё играл и в паре с Рафой. Я чувствую себя виноватым в том, что не смог поднажать и побороться за медаль. Это был очень тяжёлый момент.

Поражение в парном матче с Рафой на Олимпиаде в Париже было для меня тяжелее, чем наше поражение в Кубке Дэвиса в Малаге. После матча в Париже я был очень подавлен», — приводит слова Алькараса Tennis World USA.