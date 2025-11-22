Скидки
Теннис

«С Карлосом уровень был бы выше». Карреньо-Буста — после победы над Штруффом

Испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста прокомментировал свою победу над немецким спортсменом Ян-Леннардом Штруффом в полуфинале Кубка Дэвиса.

Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/2 финала
22 ноября 2025, суббота. 14:20 МСК
Пабло Карреньо-Буста
Испания
Пабло Карреньо-Буста
П. Карреньо-Буста
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 8
4 		6 6
         
Ян-Леннард Штруфф
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф

— С этой победой все члены сборной Испании заработали по баллу на этом финале [Кубка Дэвиса]. Что это говорит о вашей сборной?
— Команда, которая тут у нас, очевидно, не лучшая, которая может быть, – с Карлосом [Алькарасом] уровень был бы гораздо выше. Но, в конце концов, мы здесь для того, чтобы сделать всё возможное.

Как я сказал в первый день, нужно отдать нам должное: у нас есть послужной список, мы многого добивались. Хауме Мунар в один из дней сыграл превосходный матч и сравнял счёт в серии, затем – Марсель [Гранольерс] и Педро [Мартинес-Портеро] показали класс в парном разряде, не дрогнув и закрыв сложнейший отборочный уровень.

Сегодня я был тем, кто выиграл первое очко, но вопрос того, кто первым набирает очки, немного забавный: важнее выиграть следующий отборочный этап. Лично я предпочитаю сейчас проиграть и потом выиграть со счётом 2-1, нежели сейчас выиграть и потом проиграть при 1-2 (улыбается). Очевидно, что это очко очень важно сборной Испании, но нам остаётся ещё одно. Нужно продолжать дальше, — приводит слова Карреньо-Бусты Punto de Вreak.

Во втором матче немецкий теннисист Александр Зверев обыграл испанца Хауме Мунара. Финалист определится в матче парного разряда между Марселем Гранольерсом в паре с Педро Мартинесом-Портеро и Кевином Кравицем и Тимом Пюцем.

