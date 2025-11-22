Зверев оценил победу над Мунаром в полуфинале Кубка Дэвиса — 2025

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал свою победу над испанцем Хауме Мунаром в рамках полуфинального поединка Кубка Дэвиса — 2025 между Испанией и Германией. Зверев выиграл со счётом 7:6 (7:2), 7:6 (7:5).

«Он значительно прибавил. Больше всего, на мой взгляд, он улучшил подачу. Я играл против него в прошлом году на «Ролан Гаррос». Сегодня, кажется, он сделал семь эйсов. Этот удар значительно улучшился. С задней линии он почти не ошибается. Он очень быстрый и отлично двигается. Думаю, в этом году он показал, что провёл свой лучший год в туре. Здорово видеть его прогресс», — приводит слова Зверева Punto de Break.