Зверев оценил победу над Мунаром в полуфинале Кубка Дэвиса — 2025
Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал свою победу над испанцем Хауме Мунаром в рамках полуфинального поединка Кубка Дэвиса — 2025 между Испанией и Германией. Зверев выиграл со счётом 7:6 (7:2), 7:6 (7:5).
Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/2 финала
22 ноября 2025, суббота. 16:30 МСК
Хауме Мунар
Х. Мунар
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 5
|
|7 7
Александр Зверев
А. Зверев
«Он значительно прибавил. Больше всего, на мой взгляд, он улучшил подачу. Я играл против него в прошлом году на «Ролан Гаррос». Сегодня, кажется, он сделал семь эйсов. Этот удар значительно улучшился. С задней линии он почти не ошибается. Он очень быстрый и отлично двигается. Думаю, в этом году он показал, что провёл свой лучший год в туре. Здорово видеть его прогресс», — приводит слова Зверева Punto de Break.
