Теннис

«У меня грипп». Александр Зверев — о здоровье на Кубке Дэвиса — 2025

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев признался, что находится не в лучшем физическом состоянии на Кубке Дэвиса — 2025. Сегодня, 22 ноября, он обыграл испанца Хауме Мунара со счётом 7:6 (7:2), 7:6 (7:5).

Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/2 финала
22 ноября 2025, суббота. 16:30 МСК
Хауме Мунар
Испания
Хауме Мунар
Х. Мунар
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 2 		6 5
7 7 		7 7
         
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Я рад очку, заработанному нашей командой, потому что у меня были не самые лучшие ощущения на корте. Моя подача была не очень хорошей вначале, но потом она стала лучше, особенно в решающие моменты.

У меня грипп, но я не хочу жаловаться. Если мы выйдем в финал, я выложусь на полную», — сказал Зверев после матча.

Ранее Пабло Карреньо-Буста обыграл Яна-Леннарда Штруффа. Финалисты Кубка Дэвиса определяются в решающем парном матче.

