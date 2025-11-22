«У меня грипп». Александр Зверев — о здоровье на Кубке Дэвиса — 2025
Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев признался, что находится не в лучшем физическом состоянии на Кубке Дэвиса — 2025. Сегодня, 22 ноября, он обыграл испанца Хауме Мунара со счётом 7:6 (7:2), 7:6 (7:5).
Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/2 финала
22 ноября 2025, суббота. 16:30 МСК
Хауме Мунар
Х. Мунар
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 5
|
|7 7
Александр Зверев
А. Зверев
«Я рад очку, заработанному нашей командой, потому что у меня были не самые лучшие ощущения на корте. Моя подача была не очень хорошей вначале, но потом она стала лучше, особенно в решающие моменты.
У меня грипп, но я не хочу жаловаться. Если мы выйдем в финал, я выложусь на полную», — сказал Зверев после матча.
Ранее Пабло Карреньо-Буста обыграл Яна-Леннарда Штруффа. Финалисты Кубка Дэвиса определяются в решающем парном матче.
