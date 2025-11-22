Скидки
Марсель Гранольерс/Педро Мартинес-Портеро — Кевин Кравиц/Тим Пюц результат матча 22 ноября 2025, счет 2:1, 1/2 финала Кубка Дэвиса

Испания без Алькараса обыграла Германию и вышла в финал Кубка Дэвиса — 2025
Комментарии

Испанские теннисисты Марсель Гранольерс и Педро Мартинес-Портеро вывели сборную Испании в финал Кубка Дэвиса — 2025. В решающем парном матче в рамках полуфинала они обыграли немцев Кевина Кравица и Тима Пюца со счётом 6:2, 3:6, 6:3. Испания победила Германию с общим счётом 2-1.

Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/2 финала
22 ноября 2025, суббота. 19:15 МСК
Матч продолжался 1 час 47 минут. За это время испанцы выполнили три подачи навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали три брейк-пойнта из шести. На счету немцев шесть эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

В финале испанские теннисисты сыграют со сборной Италии, которая в 1/2 финала обыграла команду Бельгии. За Испанию не играет первая ракетка мира Карлос Алькарас из-за травмы.

