Испания без Алькараса обыграла Германию и вышла в финал Кубка Дэвиса — 2025
Испанские теннисисты Марсель Гранольерс и Педро Мартинес-Портеро вывели сборную Испании в финал Кубка Дэвиса — 2025. В решающем парном матче в рамках полуфинала они обыграли немцев Кевина Кравица и Тима Пюца со счётом 6:2, 3:6, 6:3. Испания победила Германию с общим счётом 2-1.
Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/2 финала
22 ноября 2025, суббота. 19:15 МСК
Марсель Гранольерс
Педро Мартинес-Портеро
М. Гранольерс П. Мартинес-Портеро
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|3
|6
|
|6
|3
Кевин Кравиц
Тим Пюц
К. Кравиц Т. Пюц
Матч продолжался 1 час 47 минут. За это время испанцы выполнили три подачи навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали три брейк-пойнта из шести. На счету немцев шесть эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из пяти.
В финале испанские теннисисты сыграют со сборной Италии, которая в 1/2 финала обыграла команду Бельгии. За Испанию не играет первая ракетка мира Карлос Алькарас из-за травмы.
