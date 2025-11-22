«Чувствую себя раздражённым». Мунар — после проигрыша Звереву
Испанский теннисист Хауме Мунар прокомментировал своё поражение в матче полуфинала Кубка Дэвиса, где уступил немецкому теннисисту Александру Звереву.
Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/2 финала
22 ноября 2025, суббота. 16:30 МСК
«Честно говоря, я сейчас немного чувствую себя раздражённым. Мне кажется, в матче были моменты, которые зависели от меня, и в них я больше всего допустил ошибок. В некоторых ситуациях я нервничал сильнее обычного. Это был напряжённый матч. Не остаётся ничего, кроме как повесить голову. Уверен – в парном матче победим. Полностью в это верю. Мы те, кто мы есть, – в этом заключается команда», — приводит слова Мунара Punto de Вreak.
Финалист определится в матче парного разряда между Марселем Гранольерсом в паре с Педро Мартинесом-Портеро и Кевином Кравицем и Тимом Пюцем.
