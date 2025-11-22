Определились финалисты Кубка Дэвиса — 2025

Завершились полуфинальные матчи командного турнира Кубок Дэвиса — 2025. По их итогам определились финалисты соревнований.

Теннис. Кубок Дэвиса — 2025. 1/2 финала. Результаты:

Италия — Бельгия — 2-0;

Испания — Германия — 2-1.

Таким образом, трофей Кубка Дэвиса 2025 года разыграют теннисисты сборных Италии и Испании. Стоит отметить, что за эти команды не играют лидеры стран — шестикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас и четырёхкратный чемпион мэйджоров, вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

Сборная Италии является действующим чемпионом Кубка Дэвиса. Итальянцы выигрывали титул два раза подряд — в 2023 и 2024 годах.