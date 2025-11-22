Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кубок Дэвиса — 2025: результаты игрового дня 22 ноября

Кубок Дэвиса — 2025: результаты игрового дня 22 ноября
Комментарии

Сегодня, 22 ноября, в итальянской Болонье продолжилась финальная стадия Кубка Дэвиса — 2025. В рамках игрового дня прошли полуфинальные поединки между сборными Испании и Германии.

Теннис. Кубок Дэвиса — 2025. 1/2 финала. Результаты 22 ноября:

  • Пабло Карреньо-Буста (Испания) – Ян-Леннард Штруфф (Германия) - 6:4, 7:6 (8:6);
  • Хауме Мунар (Испания) — Александр Зверев (Германия) - 6:7 (2:7), 6:7 (5:7);
  • Марсель Гранольерс/Педро Мартинес-Портеро (Испания) — Кевин Кравиц/Тим Пюц (Германия) - 6:2, 3:6, 6:3.

Сборная Италии является действующим чемпионом Кубка Дэвиса. Итальянцы выигрывали титул два раза подряд — в 2023 и 2024 годах.

Материалы по теме
Италия зажигает и без Синнера. В финал Кубка Дэвиса её вывел неожиданный герой
Италия зажигает и без Синнера. В финал Кубка Дэвиса её вывел неожиданный герой
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android