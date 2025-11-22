Кубок Дэвиса — 2025: результаты игрового дня 22 ноября

Сегодня, 22 ноября, в итальянской Болонье продолжилась финальная стадия Кубка Дэвиса — 2025. В рамках игрового дня прошли полуфинальные поединки между сборными Испании и Германии.

Теннис. Кубок Дэвиса — 2025. 1/2 финала. Результаты 22 ноября:

Пабло Карреньо-Буста (Испания) – Ян-Леннард Штруфф (Германия) - 6:4, 7:6 (8:6);

Хауме Мунар (Испания) — Александр Зверев (Германия) - 6:7 (2:7), 6:7 (5:7);

Марсель Гранольерс/Педро Мартинес-Портеро (Испания) — Кевин Кравиц/Тим Пюц (Германия) - 6:2, 3:6, 6:3.

Сборная Италии является действующим чемпионом Кубка Дэвиса. Итальянцы выигрывали титул два раза подряд — в 2023 и 2024 годах.