Мария Шарапова объяснила, почему не играет в теннис после завершения карьеры

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова рассказала, почему крайне редко играет в теннис после завершения карьеры в 2020 году.

«Думаю, честный ответ будет таким: я не хочу быть печальной версией себя прежней. Я знала, что мне нравится в этом виде спорта то, насколько он быстрый, насколько он реактивный, мощный. Когда долго не играешь, это всё теряется», — сказала Шарапова на шоу Дэвида Рубенштейна.

Мария Шарапова — самая титулованная теннисистка России, с 2025 года член Международного зала славы тенниса. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Мария завершила карьеру в 2020 году, в 2022-м она родила сына Тео.