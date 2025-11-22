Шарапова: упрямство помогло добиться многих побед. Но в конце карьеры стало недостатком

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова призналась, что упрямство помешало ей в конце карьеры.

«Упрямство было отличным качеством, которое помогло мне добиться многих побед. Но в конце карьеры, думаю, оно стало недостатком, потому что я так упорно стремилась к выздоровлению, к восстановлению плеча. Кроме того, я была в том возрасте, когда моё тело не восстанавливалось так быстро. И поэтому год или два это упрямство мешало мне добиться других замечательных результатов в жизни», — сказала Шарапова на шоу Дэвида Рубенштейна.

Мария Шарапова — самая титулованная теннисистка России, с 2025 года член Международного зала славы тенниса. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Мария завершила карьеру в 2020 году, в 2022-м она родила сына Тео.