Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тай-брейк Бергса и Коболли вошёл в топ-6 самых долгих в истории Кубка Дэвиса

Тай-брейк Бергса и Коболли вошёл в топ-6 самых долгих в истории Кубка Дэвиса
Комментарии

Тай-брейк полуфинального матча Кубка Дэвиса между сборными Италии и Бельгии, в котором сыграли итальянец Флавио Коболли и бельгиец Зизу Бергс, вошёл в шестёрку самых долгих тай-брейков в истории турнира. Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/2 финала
21 ноября 2025, пятница. 20:15 МСК
Флавио Коболли
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 5 7 17
3 		7 7 6 15
         
Зизу Бергс
Бельгия
Зизу Бергс
З. Бергс

Встреча продлилась 3 часа 4 минуты и завершилась со счётом 6:3, 6:7, 7:6 в пользу Коболли. В тай-брейке третьего сета теннисисты всего разыграли 32 очка, его итоговый счёт составил 17:15.

Итальянская сборная обыграла Бельгию в полуфинале Кубка Дэвиса в обоих матчах одиночного разряда и вышла в финал со счётом 2-0. В финале итальянские теннисисты сыграют с командой Испании.

Календарь Кубка Дэвиса — 2025
Сетка Кубка Дэвиса — 2025
Материалы по теме
Италия зажигает и без Синнера. В финал Кубка Дэвиса её вывел неожиданный герой
Италия зажигает и без Синнера. В финал Кубка Дэвиса её вывел неожиданный герой
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android