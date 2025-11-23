Тай-брейк Бергса и Коболли вошёл в топ-6 самых долгих в истории Кубка Дэвиса

Тай-брейк полуфинального матча Кубка Дэвиса между сборными Италии и Бельгии, в котором сыграли итальянец Флавио Коболли и бельгиец Зизу Бергс, вошёл в шестёрку самых долгих тай-брейков в истории турнира. Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Встреча продлилась 3 часа 4 минуты и завершилась со счётом 6:3, 6:7, 7:6 в пользу Коболли. В тай-брейке третьего сета теннисисты всего разыграли 32 очка, его итоговый счёт составил 17:15.

Итальянская сборная обыграла Бельгию в полуфинале Кубка Дэвиса в обоих матчах одиночного разряда и вышла в финал со счётом 2-0. В финале итальянские теннисисты сыграют с командой Испании.