Кубок Дэвиса — 2025: расписание игрового дня 23 ноября

Сегодня, 23 ноября, в итальянской Болонье завершится финальная стадия Кубка Дэвиса — 2025. В рамках игрового дня пройдёт финальный поединок между сборными Испании и Италии.

Теннис. Кубок Дэвиса — 2025. Финал. Расписание 23 ноября (время московское):

17:00 — Пабло Карреньо-Буста (Испания) – Маттео Берреттини (Италия).

18:30 — Хауме Мунар (Испания) — Флавио Коболли (Италия).

В случае равного счёта после двух матчей в одиночном разряде будет сыгран решающий матч в парном разряде.

Сборная Италии является действующим чемпионом Кубка Дэвиса. Итальянцы выигрывали титул два раза подряд — в 2023 и 2024 годах.