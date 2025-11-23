Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кубок Дэвиса — 2025: расписание игрового дня 23 ноября

Кубок Дэвиса — 2025: расписание игрового дня 23 ноября
Комментарии

Сегодня, 23 ноября, в итальянской Болонье завершится финальная стадия Кубка Дэвиса — 2025. В рамках игрового дня пройдёт финальный поединок между сборными Испании и Италии.

Теннис. Кубок Дэвиса — 2025. Финал. Расписание 23 ноября (время московское):

17:00 — Пабло Карреньо-Буста (Испания) – Маттео Берреттини (Италия).
18:30 — Хауме Мунар (Испания) — Флавио Коболли (Италия).

В случае равного счёта после двух матчей в одиночном разряде будет сыгран решающий матч в парном разряде.
Сборная Италии является действующим чемпионом Кубка Дэвиса. Итальянцы выигрывали титул два раза подряд — в 2023 и 2024 годах.

Календарь Кубка Дэвиса - 2025
Материалы по теме
Италия зажигает и без Синнера. В финал Кубка Дэвиса её вывел неожиданный герой
Италия зажигает и без Синнера. В финал Кубка Дэвиса её вывел неожиданный герой
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android