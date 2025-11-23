IKEA предложила Карлосу Алькарасу новую полку для трофеев

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас опубликовал домашнее фото, на котором запечатлено его место для трофеев. Страница популярного магазина мебели IKEA предложила теннисисту новую полку.

Фото: страница Алькараса в социальных сетях

«Нам придётся отправить ещё одну полку, потому что эта уже заполнена», — написали представители IKEA в комментариях под публикацией.

Алькарас в этом сезоне завоевал титулы на турнирах ATP-500 в Роттердаме, Лондоне, Токио, «Мастерсах» в Монте-Карло, Риме, Цинциннати, а также на «Ролан Гаррос» и US Open. Ранее он потерпел поражение в финале Итогового чемпионата ATP — 2025. В решающем матче испанец уступил четырёхкратному победителю мэйджоров итальянцу Яннику Синнеру со счётом 6:7 (4:7), 5:7.