Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

IKEA предложила Карлосу Алькарасу новую полку для трофеев

IKEA предложила Карлосу Алькарасу новую полку для трофеев
Комментарии

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас опубликовал домашнее фото, на котором запечатлено его место для трофеев. Страница популярного магазина мебели IKEA предложила теннисисту новую полку.

Фото: страница Алькараса в социальных сетях

«Нам придётся отправить ещё одну полку, потому что эта уже заполнена», — написали представители IKEA в комментариях под публикацией.

Алькарас в этом сезоне завоевал титулы на турнирах ATP-500 в Роттердаме, Лондоне, Токио, «Мастерсах» в Монте-Карло, Риме, Цинциннати, а также на «Ролан Гаррос» и US Open. Ранее он потерпел поражение в финале Итогового чемпионата ATP — 2025. В решающем матче испанец уступил четырёхкратному победителю мэйджоров итальянцу Яннику Синнеру со счётом 6:7 (4:7), 5:7.

Материалы по теме
Испания и без Алькараса вышла в финал Кубка Дэвиса. Зверев победил, но не вытащил Германию
Испания и без Алькараса вышла в финал Кубка Дэвиса. Зверев победил, но не вытащил Германию
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android