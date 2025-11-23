Карлос Алькарас поддержал сборную Испании перед финалом Кубка Дэвиса — 2025

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас поддержал сборную Испании перед финальным матчем Кубка Дэвиса — 2025. В матче за титул испанцы встретятся со сборной Италии. Алькарас не играет за сборную из-за травмы.

«Вперёд! Большой день! Идём за кубком», — написал Алькарас на своей странице в социальных сетях.

Отметим, что за Италию не сможет сыграть четырёхкратный чемпион мэйджоров, вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

Сборная Италии является действующим чемпионом Кубка Дэвиса. Итальянцы выигрывали титул два раза подряд — в 2023 и 2024 годах.