«Красавчик, брат». Карен Хачанов поздравил Царукяна с победой над Хукером

18-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов поздравил российского бойца лёгкого веса (до 70 кг) Армана Царукяна с победой в бою с австралийцем Дэном Хукером, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 264 в Дохе (Катар). Царукян досрочно победил Хукера во втором раунде, проведя удушающий приём.

«Лучший! Красавчик, брат», — написал Хачанов в комментариях под публикацией Царукяна.

Арману Царукяну 29 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2016 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 10 побед и два поражения. Ранее Царукян бросил вызов действующему чемпиону грузину Илии Топурии.