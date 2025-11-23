Италия — Испания: во сколько начало, где смотреть финал Кубка Дэвиса — 2025
Сегодня, 23 ноября, в итальянской Болонье завершится финальная стадия Кубка Дэвиса — 2025. В рамках игрового дня пройдёт финальный поединок между сборными Испании и Италии. Официальный показ Кубка Дэвиса в России не предусмотрен. За ходом матча можно следить в LIVE «Чемпионата».
Кубок Дэвиса. Финальная стадия. Финал
23 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Не начался
|1
|2
|3
|
|
Пабло Карреньо-Буста
П. Карреньо-Буста
Кубок Дэвиса. Финальная стадия. Финал
23 ноября 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Не начался
|1
|2
|3
|
|
Хауме Мунар
Х. Мунар
В первом матче противостояния сборных встретятся Пабло Карреньо-Буста (Испания) и Маттео Берреттини (Италия). Далее на корт выйдут Хауме Мунар (Испания) и Флавио Коболли (Италия).
В случае равного счёта после двух матчей в одиночном разряде будет сыгран решающий матч в парном разряде.
Сборная Италии является действующим чемпионом Кубка Дэвиса. Итальянцы выигрывали титул два раза подряд — в 2023 и 2024 годах.
