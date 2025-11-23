Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Италия — Испания: во сколько начало, где смотреть финал Кубка Дэвиса — 2025

Италия — Испания: во сколько начало, где смотреть финал Кубка Дэвиса — 2025
Комментарии

Сегодня, 23 ноября, в итальянской Болонье завершится финальная стадия Кубка Дэвиса — 2025. В рамках игрового дня пройдёт финальный поединок между сборными Испании и Италии. Официальный показ Кубка Дэвиса в России не предусмотрен. За ходом матча можно следить в LIVE «Чемпионата».

Кубок Дэвиса. Финальная стадия. Финал
23 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Маттео Берреттини
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Не начался
1 2 3
         
         
Пабло Карреньо-Буста
Испания
Пабло Карреньо-Буста
П. Карреньо-Буста
Кубок Дэвиса. Финальная стадия. Финал
23 ноября 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Флавио Коболли
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Не начался
1 2 3
         
         
Хауме Мунар
Испания
Хауме Мунар
Х. Мунар

В первом матче противостояния сборных встретятся Пабло Карреньо-Буста (Испания) и Маттео Берреттини (Италия). Далее на корт выйдут Хауме Мунар (Испания) и Флавио Коболли (Италия).

В случае равного счёта после двух матчей в одиночном разряде будет сыгран решающий матч в парном разряде.
Сборная Италии является действующим чемпионом Кубка Дэвиса. Итальянцы выигрывали титул два раза подряд — в 2023 и 2024 годах.

Материалы по теме
Испания и без Алькараса вышла в финал Кубка Дэвиса. Зверев победил, но не вытащил Германию
Испания и без Алькараса вышла в финал Кубка Дэвиса. Зверев победил, но не вытащил Германию
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android