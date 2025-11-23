Скидки
«Я этим серьёзно увлёкся». Алькарас — о коллекции кроссовок

«Я этим серьёзно увлёкся». Алькарас — о коллекции кроссовок
Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, что коллекционирует кроссовки. Также спортсмен заявил, что хочет завести коллекцию часов в будущем.

«Я коллекционирую кроссовки. Я этим серьёзно увлёкся. Ещё пытаюсь заняться часами, которые мне тоже очень нравятся», — заявил Алькарас, продемонстрировав свой гардероб в социальных сетях.

Алькарас в этом сезоне завоевал титулы на турнирах ATP-500 в Роттердаме, Лондоне, Токио, «Мастерсах» в Монте-Карло, Риме, Цинциннати, а также на «Ролан Гаррос» и US Open. Ранее он потерпел поражение в финале Итогового чемпионата ATP — 2025. В решающем матче испанец уступил четырёхкратному победителю мэйджоров итальянцу Яннику Синнеру со счётом 6:7 (4:7), 5:7.

