Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александр Долгополов оценил положение в мировом рейтинге, упомянув «Большую тройку»

Александр Долгополов оценил положение в мировом рейтинге, упомянув «Большую тройку»
Комментарии

Бывшая 13-я ракетка мира Александр Долгополов оценил положение в мировом рейтинге, сравнив нынешнее поколение игроков со своими ровесниками.

«Сейчас я почти не слежу за теннисом, но, на мой взгляд, в сравнении с нашим временем что-то изменилось: в свои лучшие моменты, вероятно, Синнер и Алькарас равны «Большой тройке», но в целом они не так сильны, чем кто-либо из тройки. Игроки с четвёртого по 15-е место намного слабее, чем в наше время. Топ-15-50 примерно равны. Игроки, занимающие сейчас места с 50-го по 100-е, сильнее, чем раньше», — написал Долгополов на своей странице в социальных сетях.

Александр Долгополов объявил о завершении карьеры в профессиональном теннисе в 2021 году.

Материалы по теме
Италия зажигает и без Синнера. В финал Кубка Дэвиса её вывел неожиданный герой
Италия зажигает и без Синнера. В финал Кубка Дэвиса её вывел неожиданный герой
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android