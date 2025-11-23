Александр Долгополов оценил положение в мировом рейтинге, упомянув «Большую тройку»

Бывшая 13-я ракетка мира Александр Долгополов оценил положение в мировом рейтинге, сравнив нынешнее поколение игроков со своими ровесниками.

«Сейчас я почти не слежу за теннисом, но, на мой взгляд, в сравнении с нашим временем что-то изменилось: в свои лучшие моменты, вероятно, Синнер и Алькарас равны «Большой тройке», но в целом они не так сильны, чем кто-либо из тройки. Игроки с четвёртого по 15-е место намного слабее, чем в наше время. Топ-15-50 примерно равны. Игроки, занимающие сейчас места с 50-го по 100-е, сильнее, чем раньше», — написал Долгополов на своей странице в социальных сетях.

Александр Долгополов объявил о завершении карьеры в профессиональном теннисе в 2021 году.