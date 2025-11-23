Скидки
Сок — об Алькарасе и Синнере: то, что ты пожимаешь кому-то руку, не значит, что вы друзья

Олимпийский чемпион 2016 года в миксте американский теннисист Джек Сок высказался о преувеличении дружбы испанца Карлоса Алькараса и итальянца Янника Синнера.

«Поклонникам тенниса, очевидно, понравилась история Роджера Федерера и Рафы Надаля, они хорошие друзья. Раз они уже завершили карьеру и не играют, люди так сильно хотят повторения, что продвигают эту идею. На каждом турнире заходишь в соцсети и видишь: «О, Карлос и Янник, посмотрите, как они общались, проходя мимо тренировочного корта».

То, что ты пожимаешь кому-то руку и улыбаешься, ещё не значит, что вы лучшие друзья. Возможно, через время так и станет, но сейчас, мне кажется, это слишком раздувается. Согласен, что они друзья, но история об их большой близости преувеличена», — приводит слова Сока Punto de Break.

«Я этим серьёзно увлёкся». Алькарас — о коллекции кроссовок
