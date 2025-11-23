Берреттини обыграл Карреньо-Бусту и вывел Италию вперёд в финале Кубка Дэвиса — 2025
56-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини принёс сборной Италии первое очко в рамках финального матча Кубка Дэвиса – 2025 с Испанией. Берретини обыграл Пабло Карреньо-Бусту (89-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:4.
Кубок Дэвиса. Финальная стадия. Финал
23 ноября 2025, воскресенье. 17:20 МСК
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
Пабло Карреньо-Буста
П. Карреньо-Буста
Матч продолжался 1 час 19 минут. За это время Берреттини выполнил 13 подач навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из семи. На счету Карреньо-Бусты три эйса, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.
Во втором матче одиночного разряда в рамках финала Кубка Дэвиса — 2025 встретятся итальянец Флавио Коболли и испанец Хауме Мунар.
