Берреттини обыграл Карреньо-Бусту и вывел Италию вперёд в финале Кубка Дэвиса — 2025

56-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини принёс сборной Италии первое очко в рамках финального матча Кубка Дэвиса – 2025 с Испанией. Берретини обыграл Пабло Карреньо-Бусту (89-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:4.

Матч продолжался 1 час 19 минут. За это время Берреттини выполнил 13 подач навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из семи. На счету Карреньо-Бусты три эйса, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Во втором матче одиночного разряда в рамках финала Кубка Дэвиса — 2025 встретятся итальянец Флавио Коболли и испанец Хауме Мунар.