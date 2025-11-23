Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Маттео Берреттини — Пабло Карреньо-Буста, результат матча 23 ноября 2025, счет 2:0, финал Кубка Дэвиса

Берреттини обыграл Карреньо-Бусту и вывел Италию вперёд в финале Кубка Дэвиса — 2025
Комментарии

56-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини принёс сборной Италии первое очко в рамках финального матча Кубка Дэвиса – 2025 с Испанией. Берретини обыграл Пабло Карреньо-Бусту (89-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:4.

Кубок Дэвиса. Финальная стадия. Финал
23 ноября 2025, воскресенье. 17:20 МСК
Маттео Берреттини
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Пабло Карреньо-Буста
Испания
Пабло Карреньо-Буста
П. Карреньо-Буста

Матч продолжался 1 час 19 минут. За это время Берреттини выполнил 13 подач навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из семи. На счету Карреньо-Бусты три эйса, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Во втором матче одиночного разряда в рамках финала Кубка Дэвиса — 2025 встретятся итальянец Флавио Коболли и испанец Хауме Мунар.

Материалы по теме
Испания и без Алькараса вышла в финал Кубка Дэвиса. Зверев победил, но не вытащил Германию
Испания и без Алькараса вышла в финал Кубка Дэвиса. Зверев победил, но не вытащил Германию
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android