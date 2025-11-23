Скидки
«Минут на 10 расстроилась». Кузнецова — о том, что её не введут в Зал славы в 2026 году

«Минут на 10 расстроилась». Кузнецова — о том, что её не введут в Зал славы в 2026 году
Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова высказалась о том, что её не включат в Зал теннисной славы в 2026 году.

«Общаясь с друзьями, которые меня поддерживают и возмущены, что меня не приняли в Зал славы, читая комментарии поклонников и увидев текст от Ренне Стаббс, поняла, что всё же надо написать о своих эмоциях. Итак, мои мысли на эту тему: «Когда со мной в первый раз связались по поводу номинации, это было неожиданно и, конечно, приятно. Когда же сообщили, что не избрали… Я минут на 10 расстроилась, а потом вернулась к делам и заботам и забыла.

Сейчас, слушая людей и их переживания о несправедливости, мне очень тепло от их веры в меня и оценки моих заслуг. Я всё же придерживаюсь того что:

1. Надо стараться минимально переживать из-за того, что нельзя изменить.
2. Самое главное — всё происходит для чего-то и не просто так.
3. Я искренне рада и счастлива за Роджера, ведь я всегда была поклонницей его творчества. То, что он показывал на корте, иначе как искусством не назвать.
4. Если чему-то суждено случиться — оно случится. Если нет — то и за это спасибо!

Всем добра, ребят. Обнимаю всех небезразличных. Вы — самая главная награда для спортсмена», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

